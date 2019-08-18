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18 Ağustos 2019, Pazar
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Net cevap geldi

Net cevap geldi

'un yıldızı 'nın eşi Carolina'nın paylaşımı iddialara yanıt oldu.

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin Trabzon'da yaşamak istemediği iddia ediliyordu. Carolina, İnsagram'a Trabzon sahilinden fotoğraf koyarak "Özledim" yazdı, maçında da Sosa ve kızının bir karesini paylaşarak "Sizin mutluluğunuz benim mutluluğum" notunu düştü.
  1. 18.8.2019
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