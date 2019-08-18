Tek hedef zafer
Sezona şampiyonluk andı içerek başlayan Karadeniz Fırtınası, ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor. Bordo-mavili oyuncular, İstanbul’dan 3 puanla dönmek istiyor
PRAG'I ELEYEN KADRO
Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı saf dışı bırakan kadroyu aynen sahaya sürmeyi planlıyor. Kalede yine Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Sosa üçlüsü görev yapacak. Ön bölgede Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban oynayacak. Trabzonspor'da herkes gözünü kulağını bu karşılaşmaya çevirmiş durumda.
İSTANBUL KAFİLESİ
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.
3-3'LÜK DENGE VAR
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da 10 maç oynandı. İki takım da 3'er galibiyet elde etti. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 2010-11 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında en farklı galibiyeti elde etti.
TARAFTAR HAZIR KITA
Trabzonspor taraftarı, Kasımpaşa maçında kendilerine ayrılan 1000 kişilik tribünü tamamen dolduracak. Bilet bulamayan bazı bordo-mavili taraftarların, Kasımpaşa tribününden de koltuk bulmaya çalıştıkları öğrenildi. Takıma büyük destek var.?
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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