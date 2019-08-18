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18 Ağustos 2019, Pazar
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Tek hedef zafer

Tek hedef zafer

Sezona şampiyonluk andı içerek başlayan Karadeniz Fırtınası, ilk maçına deplasmanında çıkıyor. Bordo-mavili oyuncular, İstanbul’dan 3 puanla dönmek istiyor

Süper Lig'e geçen sezon genç oyuncularıyla damga vuran bu yıl yaptığı önemli transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi. Bordo-mavili camia hasretle beklediği şampiyonluğa bu sezon kavuşmak için kolları sıvadı. Karadeniz temsilcisi sezonu deplasmanında açıyor. Teknik direktör ve öğrencilerinin tek isteği camiaya 3 puanı hediye etmek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma 21.45'te başlayacak, düdük çalacak.

PRAG'I ELEYEN KADRO
Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı saf dışı bırakan kadroyu aynen sahaya sürmeyi planlıyor. Kalede yine Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Sosa üçlüsü görev yapacak. Ön bölgede , ve Caleb Ekuban oynayacak. Trabzonspor'da herkes gözünü kulağını bu karşılaşmaya çevirmiş durumda.

İSTANBUL KAFİLESİ
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, , Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth.


3-3'LÜK DENGE VAR
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da 10 maç oynandı. İki takım da 3'er galibiyet elde etti. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 2010-11 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında en farklı galibiyeti elde etti.

TARAFTAR HAZIR KITA
Trabzonspor taraftarı, Kasımpaşa maçında kendilerine ayrılan 1000 kişilik tribünü tamamen dolduracak. Bilet bulamayan bazı bordo-mavili taraftarların, Kasımpaşa tribününden de koltuk bulmaya çalıştıkları öğrenildi. Takıma büyük destek var.?
  1. 18.8.2019
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