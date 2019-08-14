Sörloth sabırsız - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Sörloth sabırsız

Sörloth sabırsız

Sörloth sabırsız

ile deplasmanda oynanan maçta giyen ve ilk golünü kaydeden Norveçli forvet Alexandar Sörloth, yarın akşam bordo-mavili taraftarların oluşturacağı muhteşem atmosferi yaşamak için çok heyecanlı.

Formayı ilk kez ile deplasmanda oynanan maçta giyen ve ilk golünü kaydeden Norveçli forvet, yarın akşam bordo-mavili taraftarların oluşturacağı muhteşem atmosferi yaşamak için çok heyecanlı. 'a geldiği ilk gün meşalelerle karşılanan Sörloth, "Taraftarımızın önüne çıkmayı bekliyorum. Zaman daraldıkça heyecanım daha da artıyor. Duyduklarım bizi muhteşem bir atmosferin bekliyor olacağı. Onlara turu geçerek hediye vereceğiz. Yine golümü atarım" dedi.

  1. 14.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth sabırsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN