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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Önce geldi sonra gitti

Önce geldi sonra gitti

Fırtına önce, karşılığında Lille'den transfer ettiği Portekizli stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Hemen ardından da Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı.

Bordo-mavililer dün iki operasyon birden yaptı. Fırtına önce, karşılığında Lille'den transfer ettiği Portekizli stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. KAP'a yapılan bildiride, 2019-20 sezonu için 650 bin euro, 2020-21 için 750 bin euro ve 2021-22 için de 750 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise 800 bin euro daha verileceği belirtildi. Hemen ardından da Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı. 25 yaşındaki futbolcu dün resmi imzayı atarak ekibine katıldı.
  1. 14.8.2019
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