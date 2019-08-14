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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Büyük rekabet

Büyük rekabet

ilk maçında bordo-mavili ekibin en formda oyuncusu stoper Hosseini olmuştu. Yeni transfer Campi ve Fernandes'in de takıma katılması ile mücadele üst seviyeye çıktı.

Karadeniz ekibinin savunma hattında büyük rekabet yaşanıyor. ilk maçında bordo-mavili ekibin en formda oyuncusu stoper Hosseini olmuştu. Yeni transfer Campi ve Fernandes'in de takıma katılması ile mücadele üst seviyeye çıktı. Hüseyin Türkmen ile Hosseini, 'ın ilk tercihleri olarak gözüküyor. Ancak Fernandes'in de ilk 11'i zorlayacağı gözüküyor. Savunma oyuncuları arasında yaşanacak rekabet bordo-mavili ekibe yarayacak.

SERİ SÜRMELİ
2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan , daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Fırtına, son olarak Avrupa Ligi Eleme maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Yarın da serinin sürmesi hedefleniyor
  1. 14.8.2019
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