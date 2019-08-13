Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer yorumu

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen programda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular, hazır bulundu.Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Büyükaydın, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri, eski futbolcuları ve taraftarlar da katıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzonspor ile gurur duyduklarını belirterek, "Hepimiz Trabzonsporla gurur duyuyoruz. Trabzonsporumuzun tarihi şanla, şöhretle, Türk futboluna verdiği katkılarla ve yetiştirdiği sporcularla doludur. Tarihinde hiçbir kara leke yoktur. Bunun için Trabzonsporumuzla gurur duyuyoruz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yeni sezonda Trabzonsporumuzun, hepimizin özlediği bir şampiyonluk var. Geçen sene bu şampiyonluk özlemini de bekliyorduk ancak nasip olmadı. Bu yıl inşallah başkanımızla, hocamızla, teknik ekibimizle ve sporcu arkadaşlarımızla tabii ki taraftarımızla söke söke bu şampiyonluğu alacağız. Zafer inananlarındır. İnanıyorsak zafer bizimdir. Kulübümüzün yönetiminin başında bu işe inanmış bir ekip var. Teknik ekibin başında inanmış bir hocamız var. Bu yıl güçlü bir kadromuz var. Bir arkadaşımızı elimizden aldılar ama olsun onun yerini dolduracak birçok yeni genç futbolcumuz var. Dolayısıyla bu yıl ligler bizden korksun. Trabzonsporumuza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarına da iyi bir başlangıç yaptık. Sparta Prag 'ı Perşembe günü Trabzonspor'a yakışır bir şekilde ağırlayacağız ve inşallah turu geçerek yolumuza devam edeceğiz. Trabzonlular olarak şanına, geçmişine, mazisine yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. Spor her şeyden önce güzel ahlaktır. Uzun zamandır şampiyonluk özlemiyle yaşayan bir kulübüz ama bu süreçte kulübümüze halel getirecek hiçbir yanlış iş yapmadık. Spor ahlakına uygun olmayan bir hareket yapmadık. Böyle de devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımızın bayramını tebrik ediyorum, sağlık ve sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu bayram da yine birlikte olduklarını belirterek, "Bu bayramda da yine hep birlikte, bir aradayız. Kulübümüzün sloganında olduğu gibi biz bize, birlikte ve yanyanayız. Bu bayramlaşma törenine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız da hiçbir bayramda bizi yalnız bırakmıyor, ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Bakan olmadan önce de bürokratken de kulübümüze her türlü desteği veren ve kulübümüzün arkasında olan, yanında duran bir isimdir. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bizim hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Tribündeki 7 yaşındaki taraftarımızın kulübümüzün başkanından da farkı yok, ne de hocamızın 70 yaşındaki bir taraftarımızdan farkı yok. Biz ancak birlik ve beraberlik içinde olursak başarılı oluruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.Ağaoğlu, bir taraftarın transfer sorusu üzerine, "Bütün yetki kendisi olan her şeyiyle güvendiğimiz, bir hocamız, oyuncu kadromuz var. Bunların üzerine hala ısrarla 'transfer transfer transfer' derseniz bu kadroya haksızlık etmiş olursunuz. Bu insanların bu söylemlerden etkilenmediğini mi düşünüyorsunuz? O zaman siz takımınıza güvenmiyorsunuz. Biz bu kulüp için bu takım için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bir sene önce oyuncularının maaşını 7 aydır ödeyemeyen bir kulüp vardı karşınızda. Çabuk unuttuk onları, sakın unutmayın aynı yola gitmeyelim lütfen" şeklinde konuştu.Birlikteliğin önemine dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, şunları söyledi:"Gönülden destek veren insanları kimliği yoktur. Hepimizin şükürler olsun çok güzel bir kimliği var. Trabzonspor ismiyle de bu kimlik çok güzel bir anlam kazanıyor. Sporculuk döneminde yine böyle bir bayram töreninde yazmış olduğum bir dörtlük vardı. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Duygular yeşermiş vatan bağında, sevgiler filizlenmiş gönül dağında, 7'sinden 70'e her bir çağında, canların katıldığı harmanları özledik. Bugün asıl olan bu. Bugün farklı söylemlerin içine girip de hayal satmanın bir anlamı yok. Sizler bu takıma ne kadar sahip çıkarsanız, bu bölümde oturan insanların elinden gelen her şeyi yaptığına emin olun. Sayın Başkanımızın, değerli Bakanımızın dediği gibi taraftarımızın sahip çıkması çok önemli. Çünkü buradan insanlar geliyor geçiyor. Asıl olan bu formayı sırtına geçmiş ve yanımızda olan sizlersiniz. Sizin bize yansıttığınız kadar başarılı olacağız. Siz neyi istiyorsanız, neyi hissediyorsanız bilin ki onu hissettiriyorsunuz. O his bizi inşallah en iyi noktaya taşıyacaktır. Biz elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz, rabbim bize neyi nasip ederse de onu yaşayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Trabzonspor'un bayramlaşma töreni sırasında bazı oyuncular başkan Ahmet Ağaoğlu'nun elini öptü. Ağaoğlu'nun ise takımın en yaşlı isimlerinden biri olan Portekizli oyuncu Jeoa Pereira'nın elini öpmesi gülümsemelere yol açtı.