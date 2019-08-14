Karaman konuşacak
Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır’ın katılacağı basın toplantısı bugün 17.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak. Ardından takım son idmanına çıkacak.
Kehlet yönetecek
Bordo-mavililerin, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında oynayacağı Sparta Prag karşılaşmasının hakemi belli oldu. Kritik mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı. Kehlet'in yardımcılarını Lars Hummelgaard ve Heine Sorensen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Jens Maae olacak.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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