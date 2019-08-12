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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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mest etti

Yusuf Yazıcı mest etti

Fransa Ligue 1'de iki milli futbolcumuz ve 'nın formasını giydiği , sahasında Nantes'i 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Yusuf ilk maçında 22 dakika forma giymesine rağmen klas hareketleri ile Lille’i mest etti

Fransa Ligue 1'de iki milli futbolcumuz ve 'nın formasını giydiği , sahasında Nantes'i 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Yusuf'un yedek soyunduğu maçın 19. dakikasında Osimhen ile öne geçen Lille, 51. dakikada Girotto'nun Zeki Çelik'e çarparak ağlara giden şutunda rakibine yakalandı. 69'da Weah'ın yerine oyuna giren Yusuf, Lille hücumlarına hareket getirirken, 80'de Zeki Çelik'in asistinde yine Osimhen sahne aldı. Tüm serbest vuruşları kullanan milli oyuncumuz için tribünler uzun süre tezahürat yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar ilk maçında Yusuf'u yalnız bırakmadı. Bordo-mavili formaları ile tribünde yerlerini alan Trabzonsporlular, maç sonrası Yusuf ile de bol bol fotoğraf çektirdiler.

EN İYİ 11'DE
Uzun pazarlıklar sonunda 'dan 16.5 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımını transfer olan Yusuf Yazıcı, şimdiden en iyiler arasına girmeyi başardı. Ülkenin en önemli gazetelerinden L'Equipe, bu yaz Fransa Ligi'ne transfer olan futbolculardan oluşan en iyi 11'i açıkladı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da bu listede yer alarak göğsümüzü kabarttı.

  1. 12.8.2019
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