Yusuf Yazıcı mest etti
Fransa Ligue 1'de iki milli futbolcumuz Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, sahasında Nantes'i 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Yusuf ilk maçında 22 dakika forma giymesine rağmen klas hareketleri ile Lille’i mest etti
EN İYİ 11'DE
Uzun pazarlıklar sonunda Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımını transfer olan Yusuf Yazıcı, şimdiden en iyiler arasına girmeyi başardı. Ülkenin en önemli gazetelerinden L'Equipe, bu yaz Fransa Ligi'ne transfer olan futbolculardan oluşan en iyi 11'i açıkladı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da bu listede yer alarak göğsümüzü kabarttı.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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