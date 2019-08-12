Bitirim ikili
Sparta Prag karşısında beraberliği getiren gollere imza atan Ekuban ve Sörloth el üstünde… Karşılaşmanın ilk yarısında hücum bölgesinde etkisiz kalan bordo-mavililer, ikinci yarıda Sörloth'un girmesiyle üretken bir kimliğe bürünüp sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Attığı klas golle alkış alan Ekuban, Sörloth'a da asist yapıp alkış aldı.
Sörloth katkı yapar
Fırtına'nın ilk gol kralı, yazarımız Necmi Perekli, Sörloth'u değerlendirdi: "Sörloth, Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği en kabiliyetli, kaliteli futbolcu. Ayağında top tutup arkadaşlarını rahatlatması, hücumda da boş saha yaratması çok önemli. Bu özellikleri ile Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacağı maçlarda çok daha etkin olacağını düşünüyorum. Norveçli golcünün uzun boylu olması da hem onun için hem de takım için iyi bir avantaj. Hepsinden önemlisi saha içinde sessiz, sakin kalması bir santrforda aranan özelliklerin en güzeli. İyi bir sol sol ayağı var tek dezavantajı sağ ayağını hiç kullanmaması. Bu sezon katkı vereceğini düşünüyorum. Ama yanına birisi konulmalı."
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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