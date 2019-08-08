Trabzon evimdi
Fransız ekibi Lille, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Yusuf Yazıcı'yı basına tanıttı. 22 yaşındaki genç yıldız “Trabzon benim evimdi. Buraya onlar sayesinde geldim” dedi
Bordo-mavili ekipten ayrılarak Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Fransa basınına tanıtıldı. 22 yaşındaki futbolcu "Trabzon benim evimdi. Orada futbola başladım. Orası bir ailem ve yuvamdı. Beni ben yapan Trabzonspor taraftarıydı. Buraya geldiysem onlar sayesinde. Ayrılmak zordu ama hayallerimin peşinden koşmak istedim. Lille'in en pahalı transferi olmam üzerimde baskı oluşturmuyor. Bu baskıyı iyi kullanacağım" diye konuştu. Yusuf, kendisini birçok kulübün istediğini, gençlere önem verdiği için Lille'i tercih ettiğini de sözlerine ekledi.
Zeki ile konuştum
"Lille'e gelmeden önce Zeki Çelik ile çok konuştum. Buranın iyi bir kulüp olduğunu, güzel bir aile ortamı olduğunu söyledi. Buraya gelmemde onun da payı çok büyük. Kendisine teşekkür ediyorum"
Her yerde oynarım
"Takımıma skor anlamında yardım etmek istiyorum. Gol atmak ve gol attırmak istiyorum. Hücum anlamında her yerinde oynayabiliyorum. Kanat, forvet arkası gibi yerlerde forma giyebilirim"
Top toplayıcıydım
Bir azeteci Yusuf'a "2011'deki Trabzonspor-Lille maçında ne yapıyordun?" sordu. Genç yıldız "Top toplayıcıydım" yanıtını verdi.
Zeki ile konuştum
"Lille'e gelmeden önce Zeki Çelik ile çok konuştum. Buranın iyi bir kulüp olduğunu, güzel bir aile ortamı olduğunu söyledi. Buraya gelmemde onun da payı çok büyük. Kendisine teşekkür ediyorum"
Her yerde oynarım
"Takımıma skor anlamında yardım etmek istiyorum. Gol atmak ve gol attırmak istiyorum. Hücum anlamında her yerinde oynayabiliyorum. Kanat, forvet arkası gibi yerlerde forma giyebilirim"
Top toplayıcıydım
Bir azeteci Yusuf'a "2011'deki Trabzonspor-Lille maçında ne yapıyordun?" sordu. Genç yıldız "Top toplayıcıydım" yanıtını verdi.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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