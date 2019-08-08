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08 Ağustos 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

Avrupa kupalarında 4 yıl aradan sonra mücadele edecek olan Trabzonspor, 3´üncü ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. İşte bordo-mavililerin Sparta Prag karşısında sahaya çıkması beklenen kadro...
8 Ağustos 2019 Perşembe 11:25 Güncelleme: 08.08.2019 11:31
İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

2015-16 sezonunun ardından 4 yıl sonra Avrupa Ligi´nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3´üncü ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

Bordo-mavililer, 15 Ağustos´ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

Letna Stadyumu´nda TSİ 19.00´da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek.

İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

İDEAL 11´E YAKIN KADRO

20 kişilik kadro ile Prag´a giden Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman´ın bu maçta geçen yılki ideal 11´ne yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman´ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel´e ilk 11´de görev verebileceği kaydedildi.

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