İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

Avrupa kupalarında 4 yıl aradan sonra mücadele edecek olan Trabzonspor, 3´üncü ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. İşte bordo-mavililerin Sparta Prag karşısında sahaya çıkması beklenen kadro...
8 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
Güncelleme: 08.08.2019 11:31
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2015-16 sezonunun ardından 4 yıl sonra Avrupa Ligi´nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3´üncü ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
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Bordo-mavililer, 15 Ağustos´ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.
Letna Stadyumu´nda TSİ 19.00´da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek.
İDEAL 11´E YAKIN KADRO
20 kişilik kadro ile Prag´a giden Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman´ın bu maçta geçen yılki ideal 11´ne yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.
Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman´ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel´e ilk 11´de görev verebileceği kaydedildi.