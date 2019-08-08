İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!

Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman´ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel´e ilk 11´de görev verebileceği kaydedildi.

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