İlk hedef Niasse
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Sörloth’tan sonra bir forvet daha alacağız” demişti. Senegalli yıldız listede ilk sıraya çıktı. Yönetim Everton ile masada...
Trabzonspor, Alexandör Sörloth'tan sonra bir golcü daha transfer edecek. Yönetim, Emmanuel Adebayor ile el sıkıştı ancak Togolu yıldızın Sörloth ile benzer özellikleri taşıması sebebiyle şu anda bekletiliyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda sprinter bir golcü arıyor. Hedefte Oumar Niasse var. Karadeniz ekibi, Senegalli futbolcu için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor. Niasse'nin kontratında son seneye girmesi sebebiyle İngiliz ekibi kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Trabzonspor düşük bir bonservis bedeliyle işi bitirmenin peşinde. Niasse de düzenli forma giyebileceği Fırtına'ya sıcak bakıyor. 29 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Akhisar'da oynamış, 40 maçta 15 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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