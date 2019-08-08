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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Mazeretimiz yok

Mazeretimiz yok

Teknik Direktörü , ’a karşı mazerete sığınmadan ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sparta Prag'ın teknik direktörü ise Trabzonspor'la ilgili Semih Kaya'dan bilgi aldıklarını ifade etti.

Bordo-mavili ekibin hocası , maçı öncesi temkinli konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Daha 90 dakika oynattığım futbolcum yok. Hazırlık dönemini yeni bitirdik. Rakibimiz ligde 4 hafta oynadı. Eksiklerini gördü. Ancak maçla ilgili bir mazeretimiz yok. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Karaman, 3 sezonun ardından Avrupa'ya katılmalarını "Bizim gibi kulüpler her sene bu seviyelerde olmalı. Daha ne yaptığını bilen bir camia olup bu işleri alışkanlık haline getirmeliyiz" diye konuştu.

NOVAK: LİGLERİ ÇOKTAN BAŞLADI
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Sparta Prag ile zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi. Çek futbolcu "Sparta Prag ligde 4 maç oynadı. Bu onlar için büyük avantaj. Buradan iyi bir sonuç alıp, evimizde turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GOL YEMEDEN KAZANMALIYIZ
Sparta Prag'ın hocası , ile ilgili bilgileri stoperleri Semih Kaya'dan aldıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "2-0 kazanırsak güzel olur. 1-0'a da razıyım. Gol yememeliyiz. Maalesef seyircimiz yok. Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilirsiniz ama bence iki takım da eşit güçte" dedi. Sparta Prag'ın orta saha oyuncusu Sacek şöyle konuştu: "Bu maça motiveyiz. Rakibin videolarını izledik. Bireysel anlamda iyi bir takım ancak eksiklerini de biliyoruz"
  1. 8.8.2019
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