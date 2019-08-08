Mazeretimiz yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag’a karşı mazerete sığınmadan ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek ise Trabzonspor'la ilgili Semih Kaya'dan bilgi aldıklarını ifade etti.
Bordo-mavili ekibin hocası Ünal Karaman, Sparta Prag maçı öncesi temkinli konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Daha 90 dakika oynattığım futbolcum yok. Hazırlık dönemini yeni bitirdik. Rakibimiz ligde 4 hafta oynadı. Eksiklerini gördü. Ancak maçla ilgili bir mazeretimiz yok. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Karaman, 3 sezonun ardından Avrupa'ya katılmalarını "Bizim gibi kulüpler her sene bu seviyelerde olmalı. Daha ne yaptığını bilen bir camia olup bu işleri alışkanlık haline getirmeliyiz" diye konuştu.
NOVAK: LİGLERİ ÇOKTAN BAŞLADI
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Sparta Prag ile zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi. Çek futbolcu "Sparta Prag ligde 4 maç oynadı. Bu onlar için büyük avantaj. Buradan iyi bir sonuç alıp, evimizde turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GOL YEMEDEN KAZANMALIYIZ
Sparta Prag'ın hocası Vaclav Jilek, Trabzonspor ile ilgili bilgileri stoperleri Semih Kaya'dan aldıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "2-0 kazanırsak güzel olur. 1-0'a da razıyım. Gol yememeliyiz. Maalesef seyircimiz yok. Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilirsiniz ama bence iki takım da eşit güçte" dedi. Sparta Prag'ın orta saha oyuncusu Sacek şöyle konuştu: "Bu maça motiveyiz. Rakibin videolarını izledik. Bireysel anlamda iyi bir takım ancak eksiklerini de biliyoruz"
NOVAK: LİGLERİ ÇOKTAN BAŞLADI
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Sparta Prag ile zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi. Çek futbolcu "Sparta Prag ligde 4 maç oynadı. Bu onlar için büyük avantaj. Buradan iyi bir sonuç alıp, evimizde turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GOL YEMEDEN KAZANMALIYIZ
Sparta Prag'ın hocası Vaclav Jilek, Trabzonspor ile ilgili bilgileri stoperleri Semih Kaya'dan aldıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "2-0 kazanırsak güzel olur. 1-0'a da razıyım. Gol yememeliyiz. Maalesef seyircimiz yok. Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilirsiniz ama bence iki takım da eşit güçte" dedi. Sparta Prag'ın orta saha oyuncusu Sacek şöyle konuştu: "Bu maça motiveyiz. Rakibin videolarını izledik. Bireysel anlamda iyi bir takım ancak eksiklerini de biliyoruz"
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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