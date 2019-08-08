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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Emreli iddiası

Emreli iddiası

'da top koşturan 'nin 'un radarında olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki forvet oyuncusu Bakü ve Karabağ'da toplam 142 karşılaşmaya çıktı.

Kariyerini 'da sürdüren 'nin 'un radarında olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki forvet oyuncusu Bakü ve Karabağ'da toplam 142 karşılaşmaya çıktı. Fileleri 37 kez sarsarken 12 de asist yaptı. Oyuncuyla Deportivo, Malaga ve Almeira da yakından ilgileniyor.

Ağaoğlu birinci
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Temmuz ayı içerisinde tam 8 bin 127 habere konu oldu. Bordo-mavili ekibin başkanı böylece ezeli rakiplerin yöneticilerini sollayarak geçtiğimiz ayın en popüler ismi olmayı başardı. Listede Mustafa Cengiz ikinci, Fikret Orman üçüncü sırada yer alıyor.
  1. 8.8.2019
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