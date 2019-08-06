Taraftarlar birleşiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Taraftarlar birleşiyor

Taraftarlar birleşiyor

Taraftarlar birleşiyor

'nda, tribünlerine de yeni bir heyecan geliyor.

'nda, tribünlerine de yeni bir heyecan geliyor. "Büyük Trabzonspor Taraftarı" oluşumu altında toplanan taraftarlar, çıkarsızca omuz omuza bağırmak için yeni sezonda tribünlerdeki yerini alacak.
  1. 6.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taraftarlar birleşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN