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06 Ağustos 2019, Salı
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Hosseini ile yola devam

Hosseini ile yola devam

Geçtiğimiz sezon ekibi Esteghlal'den alınan stoper , çıktığı 29 maçta ortaya koyduğu ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı

Geçtiğimiz sezon ekibi Esteghlal'den alınan stoper , çıktığı 29 maçta ortaya koyduğu ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı. , gelecek sezon kontratı bitecek olan 23 yaşındaki savunmacının sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Hosseini, yılda 500 bin euro kazanıyor.
  1. 6.8.2019
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