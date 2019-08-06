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06 Ağustos 2019, Salı
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Güle güle Yusuf

Güle güle Yusuf

, ekibi Lille'e oldu. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı 'nda çok sayıda taraftar yolcu etti.

, ekibi Lille'e oldu. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı 'nda çok sayıda taraftar yolcu etti. Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz" dedi. Trabzonsporluların kalbinin en en derinlerinde olacağını ifade eden Yazıcı,"Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak 'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" ifadesini kullandı. Yusuf dün yeni takımın için sağlık kontrolünden geçirildi.?


  1. 6.8.2019
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