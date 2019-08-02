Trabzonspor'da santrfora 3 aday daha!



İLK ADAY NIASSE

Listede Everton'da forma giyen, Akhisarspor'un eski golcüsü Oumar Niasse de var. Karadeniz ekibi, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli santrfor için harekete geçti. Everton'da fazla forma şansı bulamadığı için geçen sezon ara transferde Cardiff City'ye kiralanmıştı. Trabzonspor'un, 1.82 boyundaki golcüyü kiralayabileceği belirtiliyor. İngiliz ekibi de onu göndermek istiyor. Niasse geçen sezon 13 maçta oynadı, gol atamadı.?

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM DOUMBIA

Hedeftekı diğer isim ise Seydou Doumbia. Young Boys ve CSKA Moskova'da sergilediği performansla yıldızlaşan ve 2015'te 14 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Fildişili yıldız, eski günlerini arıyor. 31 yaşındaki futbolcu, S. Lizbon'da forma giydikten sonra 2018'de Girona'ya gitti fakat umduğunu bulamadı. Girona, 2021'e kadar sözleşmesi olan Fildişili forvete kulüp arıyor. Doumbia geçen sezon Girona formasıyla 22 maçta 3 gol? attı.





ADEBAYOR CEPTE

Sturridge sürekli zaman isteyince yönetim Togolu santrfora yöneldi. Bu gece 24.00'e kadar forvet transfer edilmezse Prag maçında elde sadece Ekuban kalacak. Adebayor 1+1 yıllık imzayı atabilir.



Trabzonspor, 8 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynayacağı maç için bugün 24.00'e kadar UEFA'ya listeyi bildirmek zorunda. Bordo-mavililer kalan kısa sürede forvet transferini bitirip Avrupa'da oynatmak istiyor. Aksi halde tek forvet Ekuban kalacak. Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen Fırtına, 29 yaşındaki İngiliz santrfor Sturridge'nin sürekli zaman istemesi üzerine listenin ikinci sırasında yer alan Emmanuel Adebayor'a yöneldi. Karadeniz ekibi, Togolu futbolcuya 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık teklif sunmuştu. 35 yaşındaki forvet ise 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istedi.

Adebayor'un menajeri Semih Usta "Trabzonspor ile transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Adebayor Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. 6 ay sonra 'ne olacağım' diye düşünmemek istemiyor. Trabzonspor ise 1 yıllık sözleşme önerdi. Yıllık ücret konusunda fazla bir sıkıntı yok. Eğer iki taraf da biraz fedakarlık yaparsa Trabzonspor'a imza atar" dedi. Yönetimin daha fazla beklemeyerek tecrübeli forvete bugün imza attırabileceği dile getiriliyor. Dünyaca ünlü forvetin 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul edeceği belirtilirken, bu geceye kadar bu iş bitmezse Prag maçında tek seçenek Ekuban olacak.