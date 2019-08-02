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02 Ağustos 2019, Cuma
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'da santrfora 3 aday daha!

Trabzonspor'da santrfora 3 aday daha!

'da santrfor transferi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sturridge için beklemede olan bordo-mavililerde yıldız golcüde herhangi bir sorun çıkması durumunda 3 aday daha bulunuyor.


İLK ADAY NIASSE
Listede Everton'da forma giyen, Akhisarspor'un eski golcüsü Oumar Niasse de var. ekibi, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli santrfor için harekete geçti. Everton'da fazla forma şansı bulamadığı için geçen sezon ara transferde Cardiff City'ye kiralanmıştı. 'un, 1.82 boyundaki golcüyü kiralayabileceği belirtiliyor. İngiliz ekibi de onu göndermek istiyor. Niasse geçen sezon 13 maçta oynadı, gol atamadı.?

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM DOUMBIA
Hedeftekı diğer isim ise Seydou Doumbia. Young Boys ve CSKA Moskova'da sergilediği performansla yıldızlaşan ve 2015'te 14 milyon euro'ya Roma'ya olan Fildişili yıldız, eski günlerini arıyor. 31 yaşındaki futbolcu, S. Lizbon'da forma giydikten sonra 2018'de Girona'ya gitti fakat umduğunu bulamadı. Girona, 2021'e kadar sözleşmesi olan Fildişili forvete kulüp arıyor. Doumbia geçen sezon Girona formasıyla 22 maçta 3 gol? attı.



ADEBAYOR CEPTE
Sturridge sürekli zaman isteyince yönetim Togolu santrfora yöneldi. Bu gece 24.00'e kadar forvet transfer edilmezse Prag maçında elde sadece Ekuban kalacak. Adebayor 1+1 yıllık imzayı atabilir.

Trabzonspor, 8 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde ile oynayacağı maç için bugün 24.00'e kadar 'ya listeyi bildirmek zorunda. Bordo-mavililer kalan kısa sürede forvet transferini bitirip Avrupa'da oynatmak istiyor. Aksi halde tek forvet Ekuban kalacak. Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen Fırtına, 29 yaşındaki İngiliz santrfor Sturridge'nin sürekli zaman istemesi üzerine listenin ikinci sırasında yer alan 'a yöneldi. Karadeniz ekibi, Togolu futbolcuya 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık teklif sunmuştu. 35 yaşındaki forvet ise 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istedi.

Adebayor'un menajeri Semih Usta "Trabzonspor ile transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Adebayor Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. 6 ay sonra 'ne olacağım' diye düşünmemek istemiyor. Trabzonspor ise 1 yıllık sözleşme önerdi. Yıllık ücret konusunda fazla bir sıkıntı yok. Eğer iki taraf da biraz fedakarlık yaparsa Trabzonspor'a imza atar" dedi. Yönetimin daha fazla beklemeyerek tecrübeli forvete bugün imza attırabileceği dile getiriliyor. Dünyaca ünlü forvetin 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul edeceği belirtilirken, bu geceye kadar bu iş bitmezse Prag maçında tek seçenek Ekuban olacak.

  1. 2.8.2019
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