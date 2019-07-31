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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sosa ve Novak planı

Sosa ve Novak planı

, ve Novak'ın sözleşmelerini yenilemek için oyuncularla yeniden masada... İki futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi için görüşmeler aralıksız sürüyor.

Yönetim bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor... Karadeniz ekibi, takımın tecrübeli isimlerinden Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. Bordo-mavililer, son olarak 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Şu anda 3.2 milyon euro kazanan Sosa ise 2.5 milyon euro'ya kadar düştü. Pazarlıklar devam ediyor. Fırtına'nın bir diğer sözleşme uzatmak istediği isim ise Filip Novak... Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beğeni kazanan Çekyalı sol bek için de menajerine haber gönderildi. Sözleşmesi 2020'de bitiyor.
  1. 31.7.2019
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