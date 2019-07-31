Çok mutluyum

61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Abdülkadir Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. Parmak, , "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim" diye konuştu.

Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyası Yattara, Zeki Yavru, Abdülkadir Ömür ile sürdü ve son olarak Abdulkadir Parmak'a geçti. 61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. 24 yaşındaki orta saha, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim" ifadesini kullandı.



UĞURCAN: İYİ İZLEYİN

Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır yaklaşan sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç eldiven "Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi daha da yukarıları hedefliyoruz. Bizi iyi izleyin" diye konuştu.