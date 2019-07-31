Çok mutluyum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Çok mutluyum

Çok mutluyum

Çok mutluyum

61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen , yeni forma numarası ile de golle tanıştı. Parmak, , "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim" diye konuştu.

Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyası Yattara, Zeki Yavru, Abdülkadir Ömür ile sürdü ve son olarak Abdulkadir Parmak'a geçti. 61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. 24 yaşındaki orta saha, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim" ifadesini kullandı.

UĞURCAN: İYİ İZLEYİN
Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır yaklaşan sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç eldiven "Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi daha da yukarıları hedefliyoruz. Bizi iyi izleyin" diye konuştu.
  1. 31.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN