Çok mutluyum
61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Abdülkadir Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. Parmak, , "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim" diye konuştu.
UĞURCAN: İYİ İZLEYİN
Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır yaklaşan sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Genç eldiven "Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi daha da yukarıları hedefliyoruz. Bizi iyi izleyin" diye konuştu.
- 31.7.2019
-
Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
-
Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
-
Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.