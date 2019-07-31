Yerli Fırtına!

Yerli isimler 6 golün 5'ine imza attılar. Yusuf Sarı 2 golle en skorer olurken, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak ve Kerem Baykuş da birer gol kaydetti. Yabancı futbolcuların tek sayısı Pereira'dan geldi.

