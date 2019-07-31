Yerli Fırtına!

Trabzonspor'un Avusturya kampını yakından takip eden Yunus Emre Sel, şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan Bordo-mavililerin kampını değerlendirdi. Trabzonspor'un Avusturya kampında hangi oyuncular öne çıktı, neler yaşandı? İşte detaylar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor, Avusturya'da gerçekleştirdiği 10 günlük kampı tamamlayarak şehre döndü. Bordo- mavili takım, Verona maçının ardından gece 03.30'da Trabzon'a ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci etabın ardından 3 gün izin yapacak Fırtına, Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Ağustos Cuma başlayacak.
Geçen sezon yabancı oyuncularının skor yükünü çektiği bordo- mavili takımda, bu sezon öncesi hazırlık maçlarında yerli oyuncular gollere damga vurdu.
Yerli isimler 6 golün 5'ine imza attılar. Yusuf Sarı 2 golle en skorer olurken, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak ve Kerem Baykuş da birer gol kaydetti. Yabancı futbolcuların tek sayısı Pereira'dan geldi.
YUSUF SARI IŞIL IŞIL Yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başındaki isim Yusuf Sarı oldu.