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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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İlk rakip Macar Haladas

İlk rakip Macar Haladas

Trabzonspor, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bugün 19'da Macaristan ekiplerinden Haladas ile hazırlık maçı yapacak.

Karadeniz ekibi, Avusturya kampının 3. gününde ilk hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavililer bugün 19.00'da Macar ekibi Haladas ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör 'ın bu mücadelede as-yedek tüm oyuncularına şans vermesi bekleniyor.

  1. 22.7.2019
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