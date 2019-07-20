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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Buss iddiası

Buss iddiası

'un yollarını ayırdığı 'nin kulüp bulmasının ardından Fırtına, stopere bir takviye daha yapmak için girişimlere başladı. Bordo-mavililerin ile temasta olduğu ileri sürüldü.

Yollar ayrılan 'nin kendine kulüp bulmasının ardından savunmaya bir takviye daha yapmayı planlayan bordo-mavililerin ile ilgilendiği iddia edildi. Corinthians forması giyen ve kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoper kariyerinde Barcelona, Napoli ve Leverkusen gibi takımlarda da forma giyindi. Menajerlerin önerisi ile 'un gündemine gelen tecrübeli oyuncu için son kararı teknik direktör 'ın vereceği belirtildi.
  1. 20.7.2019
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