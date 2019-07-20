Buss iddiası
Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Zargo Toure'nin kulüp bulmasının ardından Fırtına, stopere bir takviye daha yapmak için girişimlere başladı. Bordo-mavililerin Henrique Buss ile temasta olduğu ileri sürüldü.
Yollar ayrılan Zargo Toure'nin kendine kulüp bulmasının ardından savunmaya bir takviye daha yapmayı planlayan bordo-mavililerin Henrique Buss ile ilgilendiği iddia edildi. Corinthians forması giyen ve kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoper kariyerinde Barcelona, Napoli ve Leverkusen gibi takımlarda da forma giyindi. Menajerlerin önerisi ile Trabzonspor'un gündemine gelen tecrübeli oyuncu için son kararı teknik direktör Ünal Karaman'ın vereceği belirtildi.
- 20.7.2019
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