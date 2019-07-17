Bordo-mavili takımın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Donis Advijaj, antrenmanlardaki performansı ile göz doldururken, saha dışında da taraftarların gönlünü fethetmeye başladı. Kampta verilen tek günlük iznini Trabzon sokaklarında gezerek geçiren Kosovalı futbolcu, bordo-mavili taraftarlarla da sohbet etti. 22 yaşındaki hücumcu, bir taraftarla yaptığı sohbette, "Trabzon çok güzel, bu şehri sevdim ve mutluyum. Sizi de mutlu edeceğim" dedi.