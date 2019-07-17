Orta sahada sıkı rekabet
Yeni takviyelerin ağırlıklı olarak orta saha ve kanatlara yapılmasıyla bu iki mevkide sıkı bir rekabet yaşanıyor. Yeni takviyelerin gelmesi ile forma artık aslanın midesinde.
İLK ETAP SONA ERİYOR
Takımın yeni sezon öncesi 3 Temmuz'da Trabzon'da başlayan ilk etap kampı bugün sona eriyor. Ardından iki gün izin yapacak bordo- mavililer 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Linz kentine gidecek ve burada ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
- 17.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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