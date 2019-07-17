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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Orta sahada sıkı rekabet

Orta sahada sıkı rekabet

Yeni takviyelerin ağırlıklı olarak orta saha ve kanatlara yapılmasıyla bu iki mevkide sıkı bir rekabet yaşanıyor. Yeni takviyelerin gelmesi ile forma artık aslanın midesinde.

Yeni takviyelerin ağırlıklı olarak orta saha ve kanatlara yapılmasıyla bu iki mevkide sıkı bir rekabet yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon orta sahada oynayan Abdulkadir Parmak ve Sosa, formalarını korumaya çalışırken; Onazi, Ahmet, Doğan, Taha, İsmail, Kerem, Mert gibi isimler ise oynamak için 'ın gözüne girmeye çalışıyor. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür kanatların demirbaşı gibi gözükse de Avdijaj, Andjusic, Ahmet Eren, Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm de forma savaşı veriyor.

İLK ETAP SONA ERİYOR
Takımın yeni sezon öncesi 3 Temmuz'da 'da başlayan ilk etap kampı bugün sona eriyor. Ardından iki gün izin yapacak bordo- mavililer 20 Temmuz Cumartesi günü 'nın Linz kentine gidecek ve burada ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
  1. 17.7.2019
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