Parmak yaşlandırdı

Fırtına'da neşe kaynağı olan Abdulkadir Parmak, son günlerin popüler bir uygulamasını kullanarak takım arkadaşlarını yaşlandırdı. Bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Parmak'a bordo-mavili taraftarlar ise onu yaşlandıran görseller paylaşarak cevap verdi.