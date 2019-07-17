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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Parmak yaşlandırdı

Parmak yaşlandırdı

'da neşe kaynağı olan Abdulkadir Parmak, son günlerin popüler bir uygulamasını kullanarak takım arkadaşlarını yaşlandırdı.

'da neşe kaynağı olan Abdulkadir Parmak, son günlerin popüler bir uygulamasını kullanarak takım arkadaşlarını yaşlandırdı. Bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Parmak'a bordo-mavili taraftarlar ise onu yaşlandıran görseller paylaşarak cevap verdi.

  1. 17.7.2019
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