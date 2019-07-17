Parmak yaşlandırdı
Fırtına'da neşe kaynağı olan Abdulkadir Parmak, son günlerin popüler bir uygulamasını kullanarak takım arkadaşlarını yaşlandırdı.
Fırtına'da neşe kaynağı olan Abdulkadir Parmak, son günlerin popüler bir uygulamasını kullanarak takım arkadaşlarını yaşlandırdı. Bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Parmak'a bordo-mavili taraftarlar ise onu yaşlandıran görseller paylaşarak cevap verdi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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