Diri bir takım
Yeni sezonda Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakından takip ediyor.
Yeni sezonda Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakından takip ediyor. Karaman, tecrübeli isimlerle gençleri iyi harmanlayıp mücadeleci ve diri bir takım kurgusu oluşturmayı hedefliyor.
5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Bordo-mavililer, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. 10 günlük yurt dışı kampında İtalya ekiplerinden Verona ve Parma ile Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan Karadeniz ekibinin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.
EN İSTİKRARLI DÖNEM
Geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlarla Süper Lig'de ilk 4 takım arasına girerek 3 yıl aradan sonra Avrupa bileti alan Fırtına, son yılların en istikrarlı dönemini yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yeni bir sayfa açan ve Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesiyle farklı bir hava yakalandı, taraftar ile bütünleşme sağlandı.
- 17.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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