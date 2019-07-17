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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Diri bir takım

Diri bir takım

'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen , kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakından takip ediyor.

Yeni sezonda 'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen , kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakından takip ediyor. Karaman, tecrübeli isimlerle gençleri iyi harmanlayıp mücadeleci ve diri bir takım kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Bordo-mavililer, kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. 10 günlük yurt dışı kampında ekiplerinden Verona ve Parma ile ekibi Hoffenheim'ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan ekibinin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.

EN İSTİKRARLI DÖNEM
Geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlarla Süper Lig'de ilk 4 takım arasına girerek 3 yıl aradan sonra Avrupa bileti alan Fırtına, son yılların en istikrarlı dönemini yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yeni bir sayfa açan ve Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesiyle farklı bir hava yakalandı, taraftar ile bütünleşme sağlandı.

  1. 17.7.2019
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