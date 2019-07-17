Kemerler sıkıldı
Bordo-mavililer, transfer ettiği 11 futbolcu için sadece 1.8 milyon euro bonservis öderken, futbolculara sunduğu sözleşme şartlarıyla da dikkat çekti.
Bordo-mavililer, transfer ettiği 11 futbolcu için sadece 1.8 milyon euro bonservis öderken, futbolculara sunduğu sözleşme şartlarıyla da dikkat çekti. Birçok kulüp, takıma ne vereceği belirsiz olan isimlere 2-3 yıllık sözleşmeler içerisinde milyon euro'lar önerip, büyük yükümlülük altına girerken; Trabzon, bambaşka bir politika izliyor. Yıllık ücreti düşük tutan bordo-mavililer, oyuncunun performansına göre hem sözleşmeyi uzatıyor hem de maaşına zam yapıyor.?
LİRA İLE ANLAŞMA
Genç oyuncularla TL üzerinden sözleşme imzalayan Trabzonspor yönetimi, yabancı futbolcularıyla yaptığı anlaşmalarla büyük yükümlülüklerin altına girmedi. Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya senelik 1.5 milyon euro ödeyecek. 50 bin euro'ya Bosna kulübü Kakanj'dan transfer edilen Nemanja Andjusic ise 4 yılda toplam sadece 415 bin euro kazanacak.
Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmalarını altyapıdan genç oyuncuların da katılımıyla kalabalık bir kadro ile gerçekleştiren Karadeniz ekibinin, Avusturya kampı öncesi bu sayıyı 30 civarına çekeceği kaydedildi. Teknik heyetin, Trabzon'da kalacak futbolcular için de özel bir planlama yaparak bu isimleri de hazır tutmayı hedeflediği ifade edildi.
- 17.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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