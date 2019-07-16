Onazi: İple çekiyorum
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan tecrübeli orta saha Ogenyi Onazi, sezonun başlamasını iple çekiyor.
- 16.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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