Onazi: İple çekiyorum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Onazi: İple çekiyorum

: İple çekiyorum

Onazi: İple çekiyorum

'da geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan tecrübeli orta saha Ogenyi , sezonun başlamasını iple çekiyor.

Karadeniz ekibinin Nijeryalı oyuncusu , ligin başlamasını iple çektiğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır formamı giymedim. Oynamayı çok özledim. Bu sezon bambaşka bir Onazi izleteceğim" diye konuştu.
  1. 16.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onazi: İple çekiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN