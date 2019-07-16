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16 Temmuz 2019, Salı
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Dayanıklılık idmanı

Dayanıklılık idmanı

Yeni sezon hazırlıklarını ’nde günde çift antrenmanla sürdüren ’da, dün fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynandı. İdmana izinli Ekuban, Mikel ve Toure katılmadı. Hosseini, Onazi, Mert ve Fıratcan’ın ise takımdan ayrı çalıştıkları belirtildi.

'un antrenmanlarında neşeli anlar yaşanıyor. Dün sabah idmanında Pereira ile Yusuf Yazıcı'nın takımları karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Pereira'nın takımı galip tamamladı. Pereira'nın takımında Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Novak, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Berkay Sefa Kara yer aldı. Trabzonspor'un Portekizli yıldızı Joao Pereira galibiyet pozunu sosyal medya hesabından yayınladı
  1. 16.7.2019
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