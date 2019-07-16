Dayanıklılık idmanı
Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde günde çift antrenmanla sürdüren Trabzonspor’da, dün fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynandı. İdmana izinli Ekuban, Mikel ve Toure katılmadı. Hosseini, Onazi, Mert ve Fıratcan’ın ise takımdan ayrı çalıştıkları belirtildi.
- 16.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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