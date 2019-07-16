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16 Temmuz 2019, Salı
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'Biz bize' sloganı

'Biz bize' sloganı

Geçtiğimiz sezon ‘Yan Yana’ etiketiyle mücadele eden bordo-mavililer bu sezon ‘Biz Bize’ sloganıyla zirve yarışında yer alacak: Başkan Ağaoğlu videoda, "İmkanlarınız el verdiğince gelip takımımızın yanında yerinizi alın. Çünkü iyi biliyoruz ki biz yan yana durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yer aldığı videoda, "İmkanlarınız el verdiğince gelip takımımızın yanında yerinizi alın. Çünkü iyi biliyoruz ki biz yan yana durursak biz bize yeteriz" denildi.

Şahin ayrıldı
Şube Sorumlusu , bordomavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Haluk Şahin, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi: "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."

  1. 16.7.2019
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