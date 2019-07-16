'Biz bize' sloganı
Geçtiğimiz sezon ‘Yan Yana’ etiketiyle mücadele eden bordo-mavililer bu sezon ‘Biz Bize’ sloganıyla zirve yarışında yer alacak: Başkan Ağaoğlu videoda, "İmkanlarınız el verdiğince gelip takımımızın yanında yerinizi alın. Çünkü iyi biliyoruz ki biz yan yana durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.
Şahin ayrıldı
Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordomavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi: "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."
- 16.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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