Forma satışı 20 bini geçti
Trabzonspor'da taraftarlar, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun forma çağrısına yanıt verdi, mağazalara akın etti. Şu ana kadar 20 bini aşkın forma satan Fırtına'da hedef 150 bin forma satışı
1967 ağaç
BirTwitter kullanıcısının, "Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, 82 milyon ağaç dikelim" dedi. Trabzonspor kulübü bu öneriyi dikkate alarak, kuruluş günleri olan 2 Ağustos'u bayram ilan etti. Sezon boyunca toplam 1967 ağaç dikilecek.
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Forma satışı 20 bini geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.