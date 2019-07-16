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16 Temmuz 2019, Salı
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Forma satışı 20 bini geçti

Forma satışı 20 bini geçti

'da taraftarlar, Başkan 'nun forma çağrısına yanıt verdi, mağazalara akın etti. Şu ana kadar 20 bini aşkın forma satan Fırtına'da hedef 150 bin forma satışı

Geçen sene takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar, yeni sezon öncesinde de TS Clublar'a akın etti. Trabzonsporlu futbolseverler, Başkan 'nun çağrısına kayıtsız kalmadı ve şu an için 20 bini aşkın formanın satıldığı öğrenildi. Hedef 150 bin forma satışı...

1967 ağaç
BirTwitter kullanıcısının, "Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, 82 milyon ağaç dikelim" dedi. kulübü bu öneriyi dikkate alarak, kuruluş günleri olan 2 Ağustos'u bayram ilan etti. Sezon boyunca toplam 1967 ağaç dikilecek.
  1. 16.7.2019
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