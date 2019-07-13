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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Santini işi yattı

Santini işi yattı

, Anderlecht takımında forma giyen 30 yaşındaki Hırvat forvet ile görüştü. Oyuncudan olumsuz yanıt alan Bordo-mavililer, başka isimlere yöneldi.

Forvet transferi için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer, RSC Anderlecht takımında forma giyen 30 yaşındaki Hırvat forvet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak oyuncu takımından ayrılmak istemediğini belirtince transfer olumsuz sonuçlandı. Bordo-mavililerin Berg ve Bony dışında birçok alternatif isimle daha temas halinde olduğu da öğrenildi.

  1. 13.7.2019
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