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27 Haziran 2019, Perşembe
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'un forvet adayı Matavz ve

Trabzonspor'un forvet adayı Matavz ve Marcus Berg

Forvet arayan bordo-mavili kulübe Vitesse forması giyen önerildi. 30 yaşındaki Sloven futbolcu geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşadı. Fırtına'nın forvet için bir diğer adayı ise bonservisi elinde olan .

Forvet arayan bordo-mavili kulübe Vitesse forması giyen önerildi. 30 yaşındaki Sloven futbolcu geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşadı. Fibula kemiği kırıldıktan sonra 6 ay sahaladan uzak kalan golcü isim Mart ayında sahalara döndü. , Matavz'ın sağlık durumunu inceledikten sonra net kararını verecek.

MARCUS BERG HEYECANI
Fırtına, bonservisi elinde olan forvet 'e 1.2 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat sunmuş ve beklemeye koyulmuştu. İsveçli forvetin adı, Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı. Forumlarda "Rodallega'yı aratmaz", "Bizim ligde 15 golün altına düşmez", "Kemiksiz 20 golü var" ifadeleri yer aldı.

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  1. 27.6.2019
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