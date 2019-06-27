Trabzonspor'dan Mehmet Topal yoklaması

Bordo-mavililer transferin şu ana kadar en hızlı ekiplerinden biri. Kadrosunu gelecek vaadeden gençlerle donatan Trabzonspor, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ı da gündemine aldı. Orta sahada geçtğimiz sezon Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka'dan doğan boşluğu kapatmakta zorlanan Karadeniz Fırtınası bu kez güçlü bir rotasyon ile şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Mehmet Topal'ın dün itibarıyla bonservisinin elinde olması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Trabzonspor, Mehmet Topal'ı transfer etmek için mali şartlarını üst sınırdan zorlama kararı aldı.



KARAMAN ONAYLADI

Trabzonspor yönetimi, Mehmet Topal'a maksimum ücreti önerecek ve beklemeye koyulacak. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bordo-mavili idarecilerin teklifini kabul ederse hemen sağlık kontrolünden geçirilip, resmi imzalar atılacak. Kabul etmemesi halinde ise pazarlıkların fazla uzaması beklenmiyor. Karadeniz temsilcisi verebileceği en yüksek rakamı Topal'a sunacağı için tecrübeli futbolcu reddederse teklife ekleme yapılmayacak. Yönetim, Mehmet Topal ismi gündeme geldiğinde direkt Ünal Karaman'a sordu. Başarılı teknik direktörden gelen "Tecrübesiyle bize güç katar" cevabı üzerine harekete geçilecek.



'GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK'

Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak gelişmeleri TRT Spor'a değerlendirdi. Altıparmak "Bugüne kadar Mehmet Topal ile ilgili bir transfer çalışması yapmadık. Artık sözleşmesi elinde bir oyuncu ve biz de transfer görüşmelerine başladık. Önceliğimiz yurt dışı olacak. Sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.



Mehmet Topal'ın kulüp kariyerinde 480 maçlık büyük bir tecrübesi var. Ünal Karaman da bu sebeple onu takımında görmek istiyor.

