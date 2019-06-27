Ertuğrul Doğan: "10 günde 4 transfer"
Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’dan müjde... Ertuğrul Doğan “10 günde 3-4 önemli futbolcu alacağız. Trabzonspor olarak kampa eksiksiz gideceğiz“ dedi.
Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Doğan "10 gün içerisinde 3-4 önemli ismi takıma kazandıracağız. Kampa kadar kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımız biraz daha sabretsin ve bize güvensin. Hata yapmamak için uğraşıyoruz" dedi. Ertuğrul Doğan genç oyuncu alırken bir sınırları olmadığını söyledi ve "Gelecekte kadromuzda düşündüğümüz bu isimleri kadromuza katmakta bir sıkıntı görmüyoruz. Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok. Sistemimize uyan, maliyeti uygun, yetenekli oyuncuları almaya devam edeceğiz" diye konuştu.
AHMET'İ İSTİYORUZ
"İki genç oyuncuyla yakında imzaları atacağız. Onun dışında Ümit Milli Takım oyuncusu Ahmet Canbaz ile de ilgili bir çalışmamız var. Onu da kadromuzda görmek istiyoruz"
FARK 500 BİN EURO
Halil Dervişoğlu için teklifimizi sunduk. 1.5 milyon euro'dan aşağı inmiyorlar. Bizim de bir limitimiz var. Teklifimizi yaptık bekliyoruz. Fark 500 bin euro. Bir gelişme yok"
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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berlin sonunda
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Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Ertuğrul Doğan: "10 günde 4 transfer" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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