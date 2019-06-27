Ertuğrul Doğan: "10 günde 4 transfer" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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: "10 günde 4 "

Ertuğrul Doğan: "10 günde 4 transfer"

'da başkan yardımcısı ’dan müjde... Ertuğrul Doğan “10 günde 3-4 önemli futbolcu alacağız. Trabzonspor olarak kampa eksiksiz gideceğiz“ dedi.

'da başkan yardımcısı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Doğan "10 gün içerisinde 3-4 önemli ismi takıma kazandıracağız. Kampa kadar kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımız biraz daha sabretsin ve bize güvensin. Hata yapmamak için uğraşıyoruz" dedi. Ertuğrul Doğan genç oyuncu alırken bir sınırları olmadığını söyledi ve "Gelecekte kadromuzda düşündüğümüz bu isimleri kadromuza katmakta bir sıkıntı görmüyoruz. Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok. Sistemimize uyan, maliyeti uygun, yetenekli oyuncuları almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AHMET'İ İSTİYORUZ
"İki genç oyuncuyla yakında imzaları atacağız. Onun dışında oyuncusu Ahmet Canbaz ile de ilgili bir çalışmamız var. Onu da kadromuzda görmek istiyoruz"

FARK 500 BİN EURO
Halil Dervişoğlu için teklifimizi sunduk. 1.5 milyon euro'dan aşağı inmiyorlar. Bizim de bir limitimiz var. Teklifimizi yaptık bekliyoruz. Fark 500 bin euro. Bir gelişme yok"

  1. 27.6.2019
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