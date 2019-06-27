Onazi hırslı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Onazi hırslı

Onazi hırslı

Onazi hırslı

Ağır sakatlığı yüzünden geçen sezonun kaçıran hırsla hazırlanıyor.

Ağır sakatlığı yüzünden geçen sezonun kaçıran hırsla hazırlanıyor. Bireysel idmanlarını yapan Nijeryalı futbolcunun bu istekli görüntüsü yönetimi ve teknik heyeti memnun ediyor. 26 yaşındaki futbolcu "İlk kampta ne kadar hazır olduğumu herkes görecek. Bambaşka bir Onazi izleteceğim" diye konuştu.

  1. 27.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onazi hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN