Onazi hırslı

Ağır sakatlığı yüzünden geçen sezonun ikinci yarısını kaçıran Ogenyi Onazi hırsla hazırlanıyor. Bireysel idmanlarını yapan Nijeryalı futbolcunun bu istekli görüntüsü yönetimi ve teknik heyeti memnun ediyor. 26 yaşındaki futbolcu "İlk kampta ne kadar hazır olduğumu herkes görecek. Bambaşka bir Onazi izleteceğim" diye konuştu.