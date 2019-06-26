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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan çağrısı

Trabzonspor'dan Eren Bülbül çağrısı

'dan 'nin yeni uçağının adının olması için bir paylaşım yapıldı.

Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"...

O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!
Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun
İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.
  1. 27.06.2019
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