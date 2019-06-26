Trabzonspor'dan Eren Bülbül çağrısı
Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.
"Eren Bülbül...
O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!
Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun
İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.
- 27.06.2019
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
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