Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen 'Bordo-mavili güçlü yarınlar' projesi dün tamamlandı. 14-25 aralığında 100 sporcu ile 4 farklı eğitim gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulübü, proje boyunca desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti. Eğitmenler de alkışlandı.