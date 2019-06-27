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27 Haziran 2019, Perşembe
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Güçlü yarınlar

Güçlü yarınlar

Gençlik ve 'nın katkılarıyla kapsamında hayata geçirilen 'Bordo-mavili güçlü yarınlar' projesi dün tamamlandı.

Gençlik ve 'nın katkılarıyla kapsamında hayata geçirilen 'Bordo-mavili güçlü yarınlar' projesi dün tamamlandı. 14-25 aralığında 100 sporcu ile 4 farklı eğitim gerçekleştirildi. Kulübü, proje boyunca desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti. Eğitmenler de alkışlandı.

  1. 27.6.2019
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