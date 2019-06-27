İyi ki doğdun Novak
Karadeniz ekibinin sol beki Filip Novak, 30 yaşına bastı. Trabzonspor resmi sitesinden Çek oyuncunun yeni yaşını kutladı.
Karadeniz ekibinin sol beki Filip Novak, 30 yaşına bastı. Trabzonspor resmi sitesinden Çek oyuncunun yeni yaşını kutladı. Bordo-mavili taraftarlar da attıkları mesajlarla Novak'ın yeni yaşında şampiyonluk yaşamasını dilediler.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
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