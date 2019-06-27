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27 Haziran 2019, Perşembe
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İyi ki doğdun Novak

İyi ki doğdun Novak

ekibinin sol beki , 30 yaşına bastı. resmi sitesinden Çek oyuncunun yeni yaşını kutladı.

ekibinin sol beki , 30 yaşına bastı. resmi sitesinden Çek oyuncunun yeni yaşını kutladı. Bordo-mavili taraftarlar da attıkları mesajlarla Novak'ın yeni yaşında şampiyonluk yaşamasını dilediler.

  1. 27.6.2019
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