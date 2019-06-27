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27 Haziran 2019, Perşembe
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04'de ısrarı sürüyor!

Schalke 04'de Filip Novak ısrarı sürüyor!

'de en çok gol atan savunma oyuncusu olarak damga vuran ve performansıyla göz dolduran 'un Çek sol beki için Alman ekibi 04'ün ısrarı sürüyor.

'da geride kalan sezonda 'de 47 maçta 9 gol atan ve 2 asist yaparak ligin en çok gol atan savunma oyuncusu olan 'nın Bundesliga ekiplerinden 04'ün transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde de oyuncu için bordo-mavililerin kapısını çalan Alman ekibi, olumsuz yanıt almıştı. Çek futbolcu için ısrarını sürdürün Schelke 04 rakamı arttırarak Trabzonspor'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Son olarak 4 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan Schalke 04, 5 milyon Euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Filip Novak'ın bordo-mavililer iyi bir sezon geçirdiği ve Trabzon'da mutlu olduğunu yönetime iletse de Schalke 04 oyuncuyu ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

  1. 27.06.2019
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