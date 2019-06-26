Barcelona'nın yeni transferi De Jong'dan Trabzonspor yanıtı
Barcelona'nın yeni transferi Frenkie De Jong, 'Bordo-mavi renkleri taşıyan üç takım söyler misin?' sorusuna 'Barcelona, Levante ve Trabzonspor' yanıtını verdi.
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