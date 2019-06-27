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27 Haziran 2019, Perşembe
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'u 'a bildirdi

Trabzonspor Taha Tunç'u KAP'a bildirdi

, 2. Lig ekibi Pendikspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu 'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını 'a bildirdi.

, Pendikspor forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

TAHA TUNÇ KİMDİR?
20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.Pendikspor'un formasını terleten genç oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken, 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giyerken bir kez de sağ bek mevkisinde denendi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ:
U16 - 3 Maç
U18 - 9 Maç - 1 Gol

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 18:20
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