Trabzonspor rekor kırdı
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu yana (temlik hesaplarına giden 210 milyon lira haricinde) 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Doğan bunun kulüp tarihinde bir rekor olduğunu vurguladı. Seçildiklerinde kulübün 5 yıllık yayın gelirlerinin temlikli, tüm sponsorluklarının harcanmış, reklam alanlarının satılmış ve birçok oyuncu ve teknik direktörle davalık+icralık olduğunu hatırlatan Doğan, "14 ayda 221 Milyon TL'lik yeni gelir sağladık. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 226 Milyon TL'lik de banka kredisi kullandık. 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. (Ortalama her gün 1 milyon lira). Artık geleceğe daha umutla bakıyoruz" diye konuştu.
GELECEĞİN YILDIZI OLACAKLAR
Doğan, yeni transferler Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı için, "Bu oyuncular, belki herkesin bildiği oyuncular değil ama geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz. Gençleri kadromuza katmaya devam edeceğiz" dedi.
STOPER VE FORVET MÜJDESİ
Takıma direkt katsı sağlayacak isimlerle de görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Özellikle, stoper ve santrfor mevkilerine takviye yolunda mesafe kat ettik. Amacımız kampa kadar eksikleri tamamlamak" diye konuştu.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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