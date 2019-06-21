Atakan çok sabırsız

Atakan Gündüz, bordo- mavili formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Önceki gün profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncu, "Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe ilk adımımı attım, transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu büyük camianın formasını terletmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



EN İYİ TEKLİFİ VEREN ALIR

İstanbul'da bulunan benzin istasyonun kiralanması ve göğüs sponsorluğu konusunda görüşmeler devam ediyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan iki konuda da kulübe maksimum gelir kaynağını oluşturmak istediklerini belirterek, "Taraftarımız bize inansın. Bizi yalnız bırakmasın. Onların desteği bize güç veriyor. Mutlu etmek için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

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KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Trabzonspor, profesyonel sözleşme imzaladığı Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'ya ilişkin Altınordu Kulübü'ne sert yanıt verdi. "Trabzonspor'a leke sürmek kimsenin haddine değildir" denilen açıklamada, transfer sürecindeki tüm işlemlerin yasal ve ahlaki çerçevede yapıldığı, Altınordu ve emeği geçen tüm kulüplere 'yetiştirme bedelleri'nin ödeneceği ifade edildi.



DAHA ÇOK PUAN ALIRDIK

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu İbrahim Yattara, "2010-11 sezonunda daha çok oynatılsaydım daha fazla puan toplayabilirdik" dedi. Gineli yıldız, Trabzon'u asla unutamayacağını, kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi.