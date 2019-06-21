Ercan için girişim yok

Başkan yardımcısı Ömer Sağıroğlu, sosyal medyada ve bazı basın organlarında ortaya atılan Abdullah Ercan'ın altyapının başına geçtiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Sağıroğlu, "Şu an gündemimizde böyle bir şey yok. İddianın aslı bulunmuyor." dedi. Eski Trabzonsporlu Ercan, Menemen Belediyespor'un teknik direktörü olmuş ve 1 hafta sonra istifa etmişti.



MUTLU YILLAR HOSSEİNİ

Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini, 23 yaşına girdi. Bordo-mavili kulüp, resmi twitter adresinden yayınladığı, "Mutlu yıllar #MajidHosseini!" mesajıyla genç oyuncusunu kutladı. 20 Haziran 1996 doğumlu Hosseini bu sezon 29 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı.