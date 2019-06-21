Ercan için girişim yok
Başkan yardımcısı Ömer Sağıroğlu, sosyal medyada ve bazı basın organlarında ortaya atılan Abdullah Ercan'ın altyapının başına geçtiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Başkan yardımcısı Ömer Sağıroğlu, sosyal medyada ve bazı basın organlarında ortaya atılan Abdullah Ercan'ın altyapının başına geçtiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Sağıroğlu, "Şu an gündemimizde böyle bir şey yok. İddianın aslı bulunmuyor." dedi. Eski Trabzonsporlu Ercan, Menemen Belediyespor'un teknik direktörü olmuş ve 1 hafta sonra istifa etmişti.
MUTLU YILLAR HOSSEİNİ
Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini, 23 yaşına girdi. Bordo-mavili kulüp, resmi twitter adresinden yayınladığı, "Mutlu yıllar #MajidHosseini!" mesajıyla genç oyuncusunu kutladı. 20 Haziran 1996 doğumlu Hosseini bu sezon 29 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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