Trabzonspor Campi transferinde sona yakın
Bordo-mavililer Gaston Campi'nin transferinde de sona yaklaştı... Estudiantes Kulübü ile bonservis pazarlıklarında önemli ilerleme sağlayan yönetimin, ödeme planını görüştüğü belirtildi.
Yöneticilerin, Halil Dervişoğlu işini çözdükten sonra Arjantin'e giderek bu transferi de halletmeyi planladığı konuşuluyor. 28 yaşındaki Gaston Campi ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arjantinli stopere ise yıllık 750 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.
WALTER'DEN YANIT BEKLİYOR
Ön liberoda Onazi'ye alternatif olarak gündeme gelen Remi Walter'den yanıt bekleniyor. Nice ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Fransız orta sahanın, bordo- mavili takımdan süre istediği öğrenildi. 24 yaşındaki Walter'in olumlu dönüş yapması halinde bu transferin de sonuçlandırılması hedefleniyor.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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