Trabzonspor Campi transferinde sona yakın

Yöneticilerin, Halil Dervişoğlu işini çözdükten sonra Arjantin'e giderek bu transferi de halletmeyi planladığı konuşuluyor. 28 yaşındaki Gaston Campi ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arjantinli stopere ise yıllık 750 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.



WALTER'DEN YANIT BEKLİYOR

Ön liberoda Onazi'ye alternatif olarak gündeme gelen Remi Walter'den yanıt bekleniyor. Nice ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Fransız orta sahanın, bordo- mavili takımdan süre istediği öğrenildi. 24 yaşındaki Walter'in olumlu dönüş yapması halinde bu transferin de sonuçlandırılması hedefleniyor.



