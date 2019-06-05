Karaman yarın imzalıyor
Karadeniz ekibi, teknik direktör Ünal Karaman ile yarın sözleşme imzalayacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Ünal Karaman ile yarın sözleşme imzalayacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurmuştu.
ACELE EDELİM
Teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde gerçekleşecek ön eleme maçları nedeniyle yapılacak transferlerin bir an önce bitirilmesi konusunda isteğini yönetime iletti. Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcı, bordo-mavili ekibe katılacak yeni isimlerin ilk kampa kadar yetiştirilmesini istiyor. Yönetim ve teknik ekip de transferler için çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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