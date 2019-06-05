Karaman yarın imzalıyor

Karadeniz ekibi, teknik direktör Ünal Karaman ile yarın sözleşme imzalayacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurmuştu.



ACELE EDELİM

Teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde gerçekleşecek ön eleme maçları nedeniyle yapılacak transferlerin bir an önce bitirilmesi konusunda isteğini yönetime iletti. Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcı, bordo-mavili ekibe katılacak yeni isimlerin ilk kampa kadar yetiştirilmesini istiyor. Yönetim ve teknik ekip de transferler için çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.