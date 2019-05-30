Trabzonspor nokta atışı takviyeler yapacak

Ağaoğlu 'nokta atışı' transferler yaparak kadrolarını güçlendireceklerini dile getirerek, "Bonservis ücreti için 1 ile 2 milyon arası bütçe ayırdık. Bunun dışına çıkmayı hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Tüm planlarımızı bu yönde yaptık" diye konuştu.



36 MİLYON TL ÖDEME

Eski başkan Muharrem Usta yönetiminin tek taraflı olarak feshettiği teknik direktör ve futbolculara Ahmet Ağaoğlu yönetimi 36 milyon TL'lik ödeme yaptı. Salı günü itibariyle UEFA tescili için 15 milyon TL ödendi. Ayrıca yönetim, oyuncuların birikmiş alacakları için de iki maaşlarına tekabül eden 21 milyon TL'yi ödedi.



HARCAMALAR AZALDI

UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşma yapan Trabzonspor, yaz transfer döneminde harcamalarına dikkat eden kulüplerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon 2 milyon 200 bin euro (14 milyon 764 bin TL) bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın altına düşecek. Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlere bordo-mavili kulüp, 2 milyon euro'dan (13 milyon 500 bin TL) yukarı bir harcama yapmayacak.



ZARAR DEĞİL KâR EDEN KULÜP

Fırtına, artık transferde zarar eden değil kâr eden kulüplerden olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren bordo-mavililer, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin euro gelir elde etmişti. Renklerine kattığı oyunculara ise 2 milyon 200 bin euro bonservis ödeyen bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.