Trabzonspor'da 200 milyon tl kasada

Karadeniz ekibi bu sezon önemli bir gelir elde etti. Süper Lig'e katılan tüm takımlara katılım payı olarak 36.5 milyon TL'yi alan Trabzonspor, TFF'nin Süper Lig'de uyguladığı galibiyet ve beraberlik primi ile de rekor kırdı. 18 galibiyetten 46 milyon 800 bin TL, 9 beraberlikten 11 milyon 700 bin TL'yi kasasına koyan Fırtına, toplamda prim sisteminden 58 milyon 500 bin TL kazandı. Ligi ilk 6'da bitiren takımlara yapılan ödemelerden de 4. olması sebebiyle 14 milyon TL kazanan kulüp, ek olarak yayın geliri olarak 18 milyon TL aldı.

TS CLUB IKIYE KATLADI

TS Club'da satışını ikiye katlayan Fırtına sezonu 40 milyon TL'lik ciro ile kapattı. TS Club'ın geçtiğimiz yıllardaki ciroları 18-20 milyon TL arasındaydı. Büyük bir artış gerçekleşti.

AVRUPA KATILIM PARASI

Bordo-mavililer 4. olması sebebiyle Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak, gruplara kalması halinde ise 20 milyon, galibiyet, beraberlik ve yayın gelirleri ile 35 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edecek.

BİLET VE KOMBİNE SATIŞI

EN büyük gelir kaynaklarından bilet ve kombine satışlarından geçtiğimiz sezon tam 12 milyon TL elde edildi. Toplamda 179 milyon TL ve UEFA gelirleriyle 200 milyon TL'yi yakalanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

HAZIRLIK KAMPI ALMANYA'DA?

Yeni sezon öncesi kamp programı şekillenmeye başladı. İlk etap çalışmalarına Trabzon'da başlayacak bordo- mavililerin bir süre burada çalıştıktan sonra ikinci etap kamp çalışması için Almanya'ya gitmeyi planladığı öğrenildi. Hazırlık maçı programının da önemli oranda şekillendiği ifade edildi.